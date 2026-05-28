EEUU destina más de 68 millones de euros en ayuda a socios para contener el brote de ébola en RDC y otros países

Transporte de material en un aeropuerto para enfrentar el brote de ébola en RDC - Europa Press/Contacto/Xin Huashefashiyu

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado que destinará 80 millones de dólares (68 millones de euros) adicionales en asistencia a socios clave que trabajen sobre el terreno para afrontar el brote de ébola detectado en República Democrática del Congo (RDC) y que se ha extendido a otros países de la región, como Uganda.

"Estos nuevos recursos permitirán a los socios ampliar las siguientes actividades de respuesta críticas: adquisición y entrega de equipos de protección personal, control y vigilancia fronteriza, rastreo de contactos y suministros de diagnóstico", ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado.

Con este nuevo anuncio, la administración liderada por el presidente Donald Trump ha dedicado más de 112 millones de dólares (96 millones de euros) en asistencia exterior para la respuesta al ébola en menos de dos semanas.

En paralelo, el Departamento de Estado ya anunció que contribuiría con 50 millones de dólares (42 millones de euros) a la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) para financiar hasta 50 clínicas de respuesta al ébola en las zonas afectadas por el brote.

Asimismo, funcionarios estadounidenses han sido desplegados en decenas de centros de salud en Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, con el objetivo de "mejorar la capacidad de los centros de tratamiento y las unidades de tránsito para el ébola en las zonas afectadas".

"En colaboración con gobiernos locales, ONG que implementan programas y organizaciones internacionales, el Gobierno de Estados Unidos sigue proporcionando una respuesta integral y coordinada para contener el brote de ébola en su origen, con el fin de proteger al pueblo estadounidense y prevenir una mayor propagación internacional", ha enfatizado.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.