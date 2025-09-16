EEUU dice que "hay una ventana de oportunidad muy pequeña" para un alto el fuego en Gaza

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una rueda de prensa en el marco de una visita a México (archivo) - Europa Press/Contacto/Josue Perez

Rubio dice que EEUU y Qatar están "a punto de finalizar" un nuevo acuerdo de cooperación en defensa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha advertido de que "hay una ventana de oportunidad muy pequeña" para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), antes de destacar que las posibilidades podrían reducirse a "unos días, quizá unas pocas semanas".

"Los israelíes han iniciado sus operaciones allí", ha dicho, en referencia a la ofensiva contra la ciudad de Gaza. "Creo que tenemos una ventana de oportunidad muy pequeña para que pueda haber un acuerdo. Ya no tenemos meses. Probablemente tenemos días, quizá semanas", ha sostenido Rubio, quien ha tildado a los miembros de Hamás de "bárbaros", "salvajes" y "animales".

"Preferimos que termine rápidamente a través de un acuerdo negociado para que se detengan todos los combates y se pueda empezar el muy duro trabajo, como comunidad internacional, no solo Estados Unidos, para reconstruir Gaza y dar al pueblo de Gaza una vida mucho mejor que la que han tenido bajo Hamás", ha señalado.

Así, ha denunciado que el grupo palestino "usa como escudos humanos a los civiles" ante la ofensiva de Israel. "Siempre lo han hecho. Por eso se esconden en túneles, con los civiles encima. Por eso toman rehenes, como han hecho", ha argüido, al tiempo que ha afirmado que "si no fuera por los rehenes y los civiles, hubieran sido derrotados hace ya mucho".

Por ello, ha hecho hincapié en que la situación "está en un punto de inflexión". "Puede verse lo que dicen los israelíes. En algún momento esto tiene que terminar, y tiene que hacerlo con la derrota de Hamás. Esperamos que aún pueda negociarse algo para que se detengan los combates, Hamás se desarme, los rehenes sean liberados y se pueda reconstruir Gaza (...) para dar a esa gente una vida mejor que la que han tenido bajo las tácticas de Hamás", ha subrayado.

El Ejército de Israel ha confirmado a primera hora de este mismo martes el inicio de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza para intentar tomar la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, tras semanas de intensos bombardeos y órdenes de evacuación para expulsar a la población de la zona.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.

ACUERDO CON QATAR

En otro orden de cosas, Rubio ha asegurado que Washington y Doha están "a punto de finalizar" un nuevo acuerdo de cooperación en defensa y ha pedido a Qatar que siga ejerciendo una labor de mediación para un alto el fuego en la Franja de Gaza, después del bombardeo ejecutado la semana pasada por Israel contra una delegación de Hamás en la capital qatarí.

"Tenemos una asociación cercana con los qataríes. De hecho, tenemos un acuerdo de cooperación mejorada en defensa, en el que hemos estado trabajando y que estamos a punto de finalizar", ha dicho desde Tel Aviv, antes de embarcar en un vuelo con destino a Doha. "Queremos que sepan lo mucho que apreciamos y respetamos el tiempo, el trabajo y el esfuerzo que han dedicado a estas negociaciones y esperamos que sigan en ellas a pesar de todo lo que ha pasado", ha agregado.

"En última instancia, todos preferimos ver un final negociado que lleve a la liberación de todos los rehenes (secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023), al desarme de Hamás y a su eliminación como amenaza. Creemos que Qatar puede jugar un papel clave en eso", ha argüido Rubio, quien ha reconocido que las autoridades qataríes están "molestas" con el bombardeo de Israel contra Doha.

Por último, ha señalado que Washington "no quiere ver nada que socave" el papel que juega Qatar en este proceso. "Son socios cercanos. Hemos trabajado con ellos en muchas cosas. Queremos que sigan interactuando a pesar de estar molestos, como están, con lo que pasó la semana pasada", ha dicho, al tiempo que ha esgrimido que el presidente estadounidense, Donald Trump, "dijo que tampoco le gustó que pasara eso", en referencia al bombardeo de Israel.

El bombardeo, que mató a cinco miembros del grupo palestino y a un agente qatarí, fue ejecutado contra la delegación de Hamás cuando estaba reunida para abordar la última propuesta de alto el fuego para la Franja de Gaza formulada por Trump, un hecho que fue tildado de "terrorismo de Estado" por parte del primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani.

Doha es uno de los mediadores para el conflicto en la Franja de Gaza y acoge la mayor base militar de Estados Unidos en Oriente Próximo. El Gobierno estadounidense aseguró que avisó a las autoridades qataríes del plan israelí, un extremo desmentido por Doha. Posteriormente, Trump señaló que el aviso del enviado especial, Steve Witkoff, "llegó, desafortunadamente, muy tarde para parar el ataque".