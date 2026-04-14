EEUU dice que no extenderá el levantamiento de sanciones al crudo iraní cargado en buques, que expira este domingo

Archivo - Remolcadores ayudan a los buques petroleros a descargar petróleo importado de Oriente Próximo en el puerto de Bombay, India - Europa Press/Contacto/Subhash Sharma - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado este martes que no renovará el levantamiento de sanciones al petróleo de Irán cargado en buques antes del 20 de marzo, recordando que la medida expira este domingo, 19 de abril.

"La autorización a corto plazo que permite la venta del petróleo iraní que ya se encuentra varado en el mar expirará en unos días y no se renovará", ha indicado en un breve mensaje en redes sociales.

La cartera dirigida por Scott Bessent ha destacado que está "manteniendo la máxima presión" sobre Irán, y en este sentido ha asegurado que está dispuesta a "aplicar sanciones secundarias contra aquellas instituciones financieras extranjeras que sigan apoyando las actividades" del país asiático.

El Tesoro publicó el pasado 20 de marzo esta licencia en medio de la subida de los precios del combustible por la guerra en Oriente Próximo, incluido el bloqueo del estrecho de Ormuz. Bessent explicó entonces que se trataba de una autorización a corto plazo que permitiría y con un alcance "muy espacífico", que permitiría liberar 140 millones de barriles de petróleo.