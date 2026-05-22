EEUU, Dinamarca y sus aliados del Ártico acuerdan profundizar en sus diálogos de seguridad regional

Archivo - Imagen de archivo de las aguas de Nuuk, en Groenlandia - Europa Press/Contacto/Li Ying - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos, Dinamarca y sus aliados en la región del Ártico han acordado este viernes dar un paso más en sus esfuerzos de diálogo para reforzar la seguridad en la zona, en un nuevo acercamiento tras la crisis que estalló el año pasado por las ambiciones soberanistas de Washington sobre el territorio groenlandés y que llegó a amenazar seriamente la estabilidad de la OTAN.

Ya con un ambiente más calmado, en la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se ha celebrado este viernes en Helsingborg (Suecia), los principales protagonistas de la crisis, Estados Unidos y Dinamarca, incluyendo Groenlandia e Islas Feroe junto a los representantes diplomáticos de Finlandia, Noruega, Suecia han suscrito una declaración conjunta en la que se comprometen a "profundizar" en su diálogo, ante los desafíos de seguridad y las oportunidades económicas en el Ártico y el Alto Norte.

"El Ártico se está convirtiendo rápidamente en una esfera de creciente importancia geopolítica y estratégica", han estimado los firmantes antes de recordar que todas las operaciones de seguridad se están preparando "de manera coordinada y planificada".

Todos ellos han celebrado la mayor presencia de la OTAN en la región mediante actividades como su operación Arctic Sentry, así como el desarrollo de la vigilancia aérea en Islandia y las Fuerzas Terrestres Avanzadas en Finlandia, y el fortalecimiento continuo del Mando Conjunto de Fuerzas en Norfolk (Virginia, Estados Unidos), más la instalación un nuevo Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) en Noruega.