EEUU ensalza su coordinación con Nigeria tras los últimos bombardeos conjuntos contra Estado Islámico

Archivo - El comandante del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), Dagvin Anderson, durante una comparecencia en julio de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha ensalzado su coordinación con las fuerzas de Nigeria en los últimos bombardeos contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico en el noreste del país africano y ha adelantado que ambos países trabajarán "incansablemente" para "neutralizar las amenazas terroristas".

"Esta operación subraya el valor excepcional de la asociación entre Estados Unidos y Nigeria y fue posible a través de la cooperación y coordinación entre nuestras fuerzas durante los últimos meses", ha dicho el comandante del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM), Dagvin Anderson.

"Que no haya dudas. Nuestras naciones perseguirán y neutralizarán de forma incansable las amenazas terroristas y están comprometidas con la protección de nuestras poblaciones e intereses", ha señalado, en un mensaje en redes sociales, en el que confirma el balance facilitado por Nigeria sobre la muerte de más de 175 supuestos yihadistas en ataques ejecutados entre el 16 y el 18 de mayo.

Por su parte, el portavoz del Ejército nigeriano, Samaila Uba, ha incidido en que "estos bombardeos conjuntos han reforzado aún más lo que las Fuerzas Armadas de Nigeria han llevado a cabo de forma consistente durante los últimos años, perseguir y matar a terroristas allá donde estén en Nigeria".

"Las operaciones conjuntas seguirán buscando y destruyendo a los que amenacen a nuestra nación y la estabilidad regional", su destacado Uba, quien la semana pasada aseguró que entre los muertos figuraban varios altos cargos del grupo, entre ellos Abú Bilal al Mainuki, descrito como el 'número dos' a nivel global de la organización yihadista.

Ambos ejércitos ya efectuaron ataques conjuntos contra objetivos de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria en diciembre del pasado año, en lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió como una respuesta al presunto asesinato de cristianos por parte del grupo terrorista, que enmarcó en "un genocidio".

De hecho, Trump llegó a amenazar a las autoridades nigerianas con una intervención militar en el país africano por el "asesinato de cristianos" a manos de "islamistas radicales", acusaciones rechazadas por Abuya y por la Unión Africana (UA), que subrayó que "no hay un genocidio" en Nigeria, escenario de una crisis multifacética de seguridad que se ha ahondado durante los últimos años.

Las comunidades cristianas han sido objetivo de ataques en numerosas ocasiones en Nigeria, pero expertos apuntan a que la mayoría de las víctimas de los grupos armados en el país son musulmanes, puesto que gran parte de los ataques ocurren en la zona norte del país, de mayoría musulmana y donde operan principalmente Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA).

Sin embargo, durante los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad en otras zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con bandas armadas y redes criminales que recurren al secuestro como medio para financiar sus operaciones, lo que ha hecho saltar las alarmas y ha llevado a las autoridades a intentar reforzar su despliegue de seguridad.