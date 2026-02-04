EEUU envía a un equipo de militares a Nigeria en aras de una "mayor colaboración" antiterrorista

Archivo - El comandante del Comando de África (AFRICOM) del Ejército de EEUU, Dagvin Anderson - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este martes el traslado de un pequeño grupo de oficiales militares a Nigeria en aras de una "mayor colaboración" entre ambos países en cuanto a operaciones antiterroristas, algo más de un mes después de que Washington ordenara bombardeos contra supuestos objetivos del grupo yihadista Estado Islámico en el noroeste nigeriano en el marco de la crisis de seguridad del país.

"Estamos buscando maneras de trabajar con nuestros socios en toda la región para aumentar las oportunidades de presionar a estos grupos terroristas que están causando disturbios en la región y, de hecho, en todo el continente", ha afirmado el comandante del Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM), Dagvin Anderson, en una rueda de prensa en la que ha apuntado a Nigeria como ejemplo concreto, aludiendo a la reunión que mantuvo en diciembre en Roma con su presidente, Bola Tinubu.

Según ha relatado, ambos pudieron "intercambiar ideas" y acordaron que "necesitaban trabajar juntos para avanzar en la región". "Esto ha llevado a una mayor colaboración entre nuestras naciones, incluyendo un pequeño equipo estadounidense que aporta capacidades únicas de Estados Unidos para complementar lo que Nigeria ha estado haciendo durante varios años", ha afirmado.

"Creo que hemos tenido avances muy positivos allí", ha valorado, si bien no ha precisado la fecha de llegada de los responsables militares a territorio nigeriano.

Anderson ha aludido a Nigeria como ejemplo de país del oeste africano al que el AFRICOM trata de expandir las operaciones de cooperación en términos de seguridad tras un reciente viaje al este del continente que ha incluido reuniones con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed; el presidente de Yibuti, Ismail Omar Guelleh, y el presidente de Kenia, William Ruto, para "analizar cómo abordar, en particular, a Al Shabaab, pero también a Estado Islámico y la creciente conexión de los (insurgentes yemeníes) hutíes" en la región.

Estados Unidos llegó a bombardear supuestas posiciones de Estado Islámico en el estado nigeriano de Sokoto en diciembre de 2025, unas operaciones que contaron con la colaboración de Lagos tras varios meses de tensiones en los que el inquilino de la Casa Blanca denunció el supuesto "genocidio" de cristianos en el país africano, llegando a designarlo como un país de preocupación particular bajo la Ley de Libertad Religiosa Internacional y amenazando con una posible intervención militar.

El Gobierno de Tinubu negó tal situación, si bien afronta desde hace años una crisis de seguridad marcada por numerosos desafíos, entre los que destacan las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), en el noreste, a las que se suman el aumento de los enfrentamientos entre comunidades de agricultores y pastores por el control de tierras fértiles, las ambiciones separatistas de los igbo y el auge de bandas criminales en partes del centro y el norte del que es el país más poblado de África.