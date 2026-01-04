EEUU finaliza las restricciones de vuelos sobre el Caribe impuestas por la incursión militar en Venezuela

Cancelaciones de vuelos en Estados Unidos (archivo). - Europa Press/Contacto/Bryan Smith

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, ha dado por finalizadas las restricciones en el espacio aéreo del Caribe este domingo a las 00.00 horas, hora de la Costa Este estadounidense (6.00 horas en la Península), tras las limitación de vuelos sobre la zona impuesta con el comienzo de la incursión militar a Venezuela.

"Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expirarán a las 00.00 horas (hora local) y los vuelos podrán reanudarse. Las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente. Por favor, continúen contactando a su aerolínea si su vuelo se vio afectado por las restricciones", ha sostenido Duffy en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X.

Las restricciones, establecidas sobre el Caribe y Venezuela para "garantizar la seguridad" de los efectivos militares en "apoyo al Departamento de Guerra", han provocado la cancelación de centenares de vuelos desde lugares como Barbados, Aruba, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago, en medio de la vacaciones navideñas, según informaciones de la agencia Bloomberg.

En Puerto Rico, las autoridades han informado de la suspensión de al menos 360 vuelos, por lo que miles de viajeros se vieron afectados. En el aeropuerto Luis Muñoz de San Juan, capital puertorriqueña, centenares de personas se agolpaban sin saber cuándo volverían a operar los vuelos ya que el secretario de Transportes había afirmado que el espacio aéreo se abriría "cuando (fuera) necesario".

La aerolínea American Airlines ha cancelado al menos 160 vuelos y ha tenido que retrasar alrededor de 500; mientras que JetBlue Airways ha superado las 200 cancelaciones, aunque ha anunciado que mantenía operativas su líneas aéreas con República Dominicana y Jamaica.

Por su parte, la congresista estadounidense y representante por las Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, ha informado de la interrupción del servicio postal en el territorio.