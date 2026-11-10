EEUU imputa a tres hombres de Irán e Irak por cerca de 20 atentados y tentativas de ataques terroristas

Archivo - Un bombardero estadounidense en la base militar británica de Fairford - Ben Birchall/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Estados Unidos ha anunciado este martes la imputación de tres hombres, dos de ellos de nacionalidad iraní y otro iraquí, por su supuesta participación en tentativas de ataques terrorista en el país norteamericano y en Europa, incluido el del pasado septiembre en la base aérea de Fairford, en Reino Unido.

El Departamento de Justicia ha acusado formalmente de ocho cargos a tres hombres identificados como Mohamad Baqer Saad Dawud al Saadi, de doble nacionalidad iraní e iraquí; Mohsen Mohajeri, procedente de Irán; y Mohammad Ali al Hassani, por su parte, de Irak.

Los tres están acusados de "delitos relacionados con el terrorismo por sus actividades" de apoyo a la milicia proiraní de Irak Kataeb Hezbolá y la Guardia Revolucionaria, ha precisado el organismo en un comunicado, recordando que ambas entidades son consideradas grupos terroristas por Washington.

En particular, se les han imputado dichos cargos por "su participación en casi 20 ataques y tentativas de ataque en toda Europa y Estados Unidos, y un complot terrorista" el pasado septiembre en la base de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) en Fairford, donde "estaba estacionadas" Fuerzas Armadas estadounidenses.

Las autoridades estadounidenses han advertido tras esta acusación de "la determinación de Irán de cometer atentados terroristas" fuera de sus fronteras, en particular en Europa y Estados Unidos.

Así lo ha declarado el jefe del FBI, Kash Patel, que recalca que "uno de los sospechosos se encuentra entre rejas a la espera de juicio, pero presuntamente envió mensajes codificados para colaborar en futuros actos de violencia".