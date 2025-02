EEUU y Japón acuerdan una colaboración más estrecha en materia de seguridad, defensa y economía

La compañía japonesa Nippon Steel invertirá en US Steel, pero esta "seguirá siendo una empresa estadounidense"

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, ha indicado este domingo que Japón y Estados Unidos cooperarán "estrechamente" en cuestiones de seguridad, defensa y economía y ha aseverado que la compañía japonesa Nippon Steel invertirá en la estadounidense US Steel sin adquirirla.

"Hemos acordado que colaboraremos estrechamente para mejorar las capacidades de disuasión y respuesta de la alianza y que abordaremos asuntos regionales", ha afirmado Ishiba tras una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Trump, por su parte, ha agregado que el objetivo de esta mayor colaboración entre ambas potencias es "mantener la paz y la seguridad (...) a través de la fuerza y en todo el Indopacífico", según declamaciones recogidas por la cadena pública NHK.

En lo que sus relaciones económicas respecta, Ishiba ha puesto de relieve que "Japón ha sido el mayor inversor de EEUU en los últimos cinco años consecutivos" y ha garantizado que Japón está dispuesto "a aumentar aún más (su) inversión" hasta llegar al billón de dólares.

Ante esta afirmación, Trump ha subrayado la necesidad de "trabajar en el déficit": "Tenemos un déficit de unos 100.000 millones de dólares con Japón, lo cual no me sorprende, porque son muy buenos negociadores. Queremos trabajar en eso y conseguir que llegue a igualarse. Yo lo llamo igualdad", ha apostillado el magnate.

En un segundo plano, ambos mandatarios han extendido su compromiso a la cooperación en materia de inteligencia artificial y semiconductores, así como en seguridad energética.

NIPPON STEEL INVERTIRÁ EN US STEEL

Después de que Donald Trump señalase este viernes que la empresa japonesa Nippon Steel estaba considerando invertir en US Steel, Ishiba ha aclarado que no habrá ninguna operación de compra, por lo que la US Steel continuará siendo estadounidense.

"No se trata de una simple compra de US Steel. Seguirá siendo una empresa estadounidense, gestionada por estadounidenses y con empleados estadounidenses", ha zanjado el primer ministro japonés, quien ha recalcado que "parece importante para el presidente Trump que US Steel siga siendo una empresa estadounidense y que cree productos de alta calidad".

La propia acería se ha pronunciado en relación a este asunto para agradecer al presidente estadounidense que haya velado por el devenir de la empresa.

"Gracias, presidente Trump, por su interés en un futuro próspero para US Steel", ha expresado desde la compañía a través de una publicación en redes sociales, que han acompañado con una fotografía de su director, David Burritt, junto a Donald Trump.

La oferta de 14.100 millones de dólares de Nippon Steel por US Steel se convirtió en un punto político álgido durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 y tensó los lazos entre Estados Unidos y Japón, dos aliados normalmente incondicionales.

Durante la campaña electoral, Trump manifestó su oposición a una adquisición extranjera de US Steel, afirmando que no le gustaba la idea de vender una empresa estadounidense emblemática con sede en un estado políticamente importante a un comprador extranjero. La multinacional asiática ofreció en enero conceder a la Casa Blanca poder de veto sobre cualquier cambio que afectase a las capacidades operativas de US Steel, lo que permitiría garantizar sus niveles de producción en suelo norteamericano.

Según Bloomberg, Trump se reunió el jueves con el consejero delegado de US Steel, Dave Burritt, quien advirtió de que bloquear la venta pondría en peligro miles de puestos de trabajo y plantearía dudas sobre si la sede de la empresa podría permanecer en Pittsburgh, una ciudad con profundos vínculos históricos con la industria siderúrgica.