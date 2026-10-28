EEUU y Japón refuerzan la cooperación cibernética ante el aumento de los ataques

Archivo - El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, y el jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth. - Po1 Alexander Kubitza/Dod / Zuma Press / Europa Pr

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, y el jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth, han acordado este miércoles reforzar la cooperación cibernética ante el aumento de los ataques por partes de 'hackers' a medida que el país asiático registra un aumento de este tipo de incidentes.

La medida ha sido acordada en los márgenes de la cumbre de la Asociación del Sudeste Asiático (ASEAN) de ministros de Defensa en Filipinas, donde han afirmado que la medida busca hacer frente a las "actividades cibernéticas maliciosas" procedentes del interior y del exterior del país.

Así, han destacado la importancia de seguir intercambiando información y mejorar la coordinación para evitar "graves impactos de este tipo de ataques en la vida de los ciudadanos, la actividad económica del país y la seguridad de los dos países", tal y como ha indicado el Ministerio de Defensa nipón en un comunicado.

Japón se ha visto afectado por una serie de ciberataques y filtraciones de datos en las últimas semanas, los cuales han comprometido la información personal de millones de personas.

Koizumi y Hegseth también han anunciado un acuerdo para establecer en Japón una instalación destinada al ensamblaje final y a las pruebas de verificación de misiles aire-aire de alcance medio avanzados (AMRAAM, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos ha experimentado una reducción significativa en sus arsenales de misiles en el contexto de su actual conflicto con Irán. Según los analistas, esto incluye una disminución en sus reservas de interceptores SM-3.