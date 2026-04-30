EEUU lamenta la inacción de países aliados y exige medidas contra los integrantes de la flotilla hacia Gaza

Una bandera palestina - Europa Press/Contacto/Matteo Secci

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estados Unidos ha criticado este jueves a los países aliados por no impedir que la Global Sumud Flotilla partiera hacia la Franja de Gaza, exigiendo medidas contra sus integrantes y recordando que "los puertos constituyen aguas interiores sobre las que los Estados ribereños ejercen plena soberanía territorial".

El portavoz del Departamento de Estado, Tom Pigott, ha pedido en un comunicado a los aliados de Washington, especialmente aquellos que se comprometieron a apoyar el plan de 20 puntos para la Franja de Gaza, a "tomar medidas decisivas" contra una "maniobra política sin sentido".

En concreto, ha exigido a los aliados que nieguen a estos barcos el acceso a sus puertos, así como el atraque, la salida y el reabastecimiento de combustible. Asimismo, ha instado a "emitir advertencias públicas" para que la población se abstenga de participar en esta flotilla que apoya el "terrorismo" bajo "pena de sufrir consecuencias legales".

"Nuestros aliados también deberían adoptar medidas adicionales, de conformidad con la legislación vigente, incluyendo la denegación de atraque a buques que se sospeche razonablemente que facilitan el terrorismo o que representan un riesgo para la seguridad", ha insistido el portavoz.

Por otro lado, ha indicado que la flotilla "elude los mecanismos diseñados para asegurar que la ayuda humanitaria sea recibida por civiles", por lo que ha afirmado que Washington tomará las medidas necesarias para que sus miembros enfrenten las consecuencias.

"Esta flotilla pro-Hamas está organizada por una entidad sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero, que fue designada como terrorista a nivel global en enero por operar a instancias de Hamás", ha argüido, agregando que su fundador "ha expresado públicamente su apoyo al régimen iraní y a sus aliados terroristas", incluyendo el partido-milicia chií Hezbolá.