EEUU lanza bombas antibúnker contra "emplazamientos reforzados de misiles" de Irán cerca del estrecho de Ormuz

Un caza de Estados Unidos despega del portaaeronaves 'USS Gerald R. Ford' en el marco de la ofensiva conjunta con Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado haber lanzado bombas antibúnker de más de dos toneladas contra supuestas instalaciones de almacenamiento de misiles de Irán cerca del estrecho de Ormuz, en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero junto a Israel contra el país asiático.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha indicado que sus tropas "emplearon con éxito múltiples municiones de penetración profunda y 5.000 libras (unas 2,3 toneladas) contra emplazamientos reforzados de misiles a lo largo de la costa de Irán, cerca del estrecho de Ormuz".

"Los misiles de crucero antibuque iraníes en estos emplazamientos representaban un riesgo para el transporte marítimo internacional en el estrecho", ha apuntado en un mensaje en sus redes sociales, sin dar más detalles ni especificar si estos ataques se habrían saldado con víctimas.

El CENTCOM parece referirse de esta forma al uso de las bombas GBU-72, una munición antibúnker de cerca de 2,3 toneladas que pueden ser lanzadas por diversos aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, si bien por ahora no hay confirmación oficial sobre el tipo de armamento usado en el ataque.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado durante los últimos días varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz, en el marco de su respuesta a la citada ofensiva contra el país asiático, que ha atacado además territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Entre los fallecidos por estos ataques figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y su asesor de seguridad, Alí Lariyani, así como varios altos cargos del Ejército y las fuerzas de seguridad, incluido el comandante de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani.