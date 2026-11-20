Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - AFP7 VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado nuevos bombardeos contra supuestos objetivos de Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, en los alrededores de la ciudad de Kismayo (sur), en una actuación que enarca en sus esfuerzos "coordinados" con Mogadiscio para "degradar las capacidades" de la organización fundamentalista.

El Mando África de Estados Unidos (CENTCOM) ha señalado en un comunicado que los bombardeos fueron perpetrados el 17 de noviembre en los alrededores de Yaaq Shiniile, situada cerca de 40 kilómetros al noroeste de Kismayo, sin pronunciarse sobre posibles bajas entre las filas de Al Shabaab.

Así, ha recalcado que, junto a las autoridades y las fuerzas de seguridad de Somalia --que por ahora no se han pronunciado sobre estos ataques--, sigue trabajando para "degradar la capacidad de Al Shabaab para amenazar" a las fuerzas estadounidenses y a ciudadanos del país norteamericano en el extranjero.

El presidente de Somalia, Hasán Sheij Mohamud, aseguró a principios de julio que el Ejército lanzará "una ofensiva final" para derrotar a Al Shabaab, antes de recalcar que estos planes están siendo ya preparados por las autoridades, mientras que las fuerzas estadounidenses han incrementado durante las últimas semanas los ataques confirmados contra el grupo en el país africano.