EEUU, México y Canadá ponen en marcha campañas contra la violencia de género de cara al Mundial

Archivo - Imagen de archivo de un acto de protesta contra los feminicidios en México - NOTIMEX / SUSANA GIL - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones de Estados Unidos, México y Canadá, países que acogerán el Mundial de Fútbol 2026, han puesto en marcha varias campañas contra la violencia de género de cara a la celebración de los partidos que tendrán lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio.

La iniciativa, que busca dar visibilidad y evitar casos de violencia sexual durante los eventos deportivos, está encabezada por tres organizaciones: la Red Nacional de Refugios de México, la organización Refugios para Mujeres de Canadá y la Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica estadounidense.

Todas ellas se apoyan en datos registrados, que apuntan a que durante las grandes competiciones deportivas internacionales aumentan significativamente las llamadas telefónicas a números contra la violencia machista. Estas cifras puedan llegar a ser un 30% más altas durante estas competiciones e incluyen casos de violación, abuso y acoso, pero también de violencia verbal.

Estas campañas ponen ahora el foco en los Estados sede del Mundial, donde las cifras históricas indican que los índices de este tipo de violencia son elevados, especialmente en zonas donde ya de por sí existe un alto nivel de violencia contra las mujeres.

Las organizaciones implicadas buscan, bajo el lema 'La violencia contra las mujeres no es parte del juego, crear espacios seguros para la denuncia y la prevención, además de generar consciencia y otorgar ayuda especializada.