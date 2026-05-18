EEUU y Nigeria confirman la muerte de una veintena de "terroristas" en nuevos ataques contra Estado Islámico

Archivo - Un miembro de las Fuerzas Armadas de Nigeria inicia las operaciones de despeje durante una demostración de entrenamiento táctico de rescate de rehenes. - Europa Press/Contacto/Ssgt. Charles Brock/Us Army

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha informado este lunes de nuevos bombardeos contra posiciones de Estado Islámico en el noreste de Nigeria, que se han saldado con la "eliminación" de una veintena de "terroristas" del grupo.

"El Mando de África de Estados Unidos (AFRICOM), en coordinación con el Gobierno de Nigeria, llevó a cabo nuevos ataques contra Estado Islámico en el noreste de Nigeria", ha indicado en un comunicado en el que señala que los objetivos eran "militantes" de Estado Islámico y ni fuerzas estadounidenses ni nigerianas resultaron heridas.

"La eliminación de estos terroristas reduce la capacidad del grupo para planificar ataques que amenacen la seguridad y protección de Estados Unidos y de sus socios", ha señalado el mando africano del Ejército estadounidense que encuadra estas acciones en el apoyo "de sus socios" para derrotar amenazas comunes a la seguridad.

Por su lad, el Ministerio de Defensa de Nigeria ha indicado que siguen en curso las operaciones en estrecha coordinación con Estados Unidos, "con operaciones adicionales de ataques aéreos ejecutadas con éxito en la zona general de Metele".

Las autoridades nigerianas cifran en más de 20 combatientes de Estado Islámico los individuos "eliminados" en múltiples ataques aéreos conjuntos que se realizaron tras "observarse la concentración y el desplazamiento de elementos terroristas"

"Las operaciones en curso siguen a la neutralización del comandante de Estado Islámico Abú Bilal al Minuki y forman parte de los esfuerzos sostenidos para desarticular las redes terroristas, expulsarlas del campo de batalla y negarles cualquier refugio seguro dentro de Nigeria", ha añadido, incidiendo en que las Fuerzas Armadas de Nigeria "continuarán defendiendo agresivamente la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de la nación".

De esta forma, avisa a los "terroristas" que amenacen a la seguridad del país de que "serán localizados y derrotados". "No habrá refugio seguro para ningún terrorista en ninguna parte de Nigeria", concluye el comunicado de Defensa de Nigeria.

Estados Unidos anunció la muerte de Abú Bilal al Mainuki, a quien atribuye ser el "'número dos' a nivel mundial" de la organización yihadista Estado Islámico, en una operación conjunta en un complejo del grupo en la cuenca del lago Chad. "Las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria han llevado a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo", aseguró el presidente norteamericano, Donald Trump.

Al Mainuki figuraba desde 2023 en la lista internacional de terroristas bajo sanción de Estados Unidos como Abú Bakr ibn Muhamad ibn Al Mainuki (nacido en la ciudad de Mainok, en el estado nigeriano de Borno, en 1982) y era considerado "un alto líder" de Al Furqan, una de las principales redes financieras de la organización yihadista en la región africana.

Al Furqan era la encargada de "redistribuir" la mitad de los fondos generados por Estado Islámico - Provincia del África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) a las provincias más pequeñas bajo su tutela en Malí, Burkina Faso, Níger y Chad.

Estaba acusado de "supervisar operaciones vinculadas a Estado Islámico en el Sahel y África Occidental, incluyendo ataques contra civiles, en particular contra comunidades étnicas y religiosas minoritarias".