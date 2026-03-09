EEUU ordena la evacuación del personal "no esencial" de su Consulado en Adana, Turquía

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han ordenado la evacuación de los trabajadores "no esenciales" y sus familiares del Consulado de Adana por "riesgos de seguridad" y ha pedido a los estadounidenses que se encuentren en el sureste de Turquía que abandonen la zona cuanto antes, en medio del conflicto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva desatada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

La Embajada de Estados Unidos en Turquía ha destacado en un comunicado que la alerta de viaje actualizada recomienda no viajar a la zona debido a "un aumento del riesgo" en el sureste del país euroasiático que implica la citada orden de evacuación del Consulado, que ha suspendido además "todos sus servicios consulares".

"Después del inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero, se ha generado una amenaza de ataque con misiles iraníes", ha destacado. "El 4 de marzo, las defensas aéreas de la OTAN destruyeron un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco", ha señalado, un incidente del que Teherán se ha desvinculado en varias ocasiones.

Así, ha recomendado a los estadounidenses "no viajar al sureste de Turquía por los riesgos asociados al conflicto armado en países vecinos", un aviso que afecta a las provincias de Adana, Adiyaman, Batman, Bingol, Bitlis, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Icel, Kilis, Kahramanmaras, Malatya, Mardin, Mus, Osmaniye, Siirt, Sanliurfa, Sirnak, Tunceli y Van.

Precisamente, en Adana se encuentran desplegados 150 militares españoles y una batería Patriot desplegada en el marco de la OTAN. Ankara anunció la semana pasada que los sistemas de defensa de la Alianza habían derribado un misil disparado desde Irán, si bien Teherán ha afirmado que no fueron sus fuerzas las responsables del lanzamiento.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.