EEUU permitirá solicitar el pasaporte íntegramente por Internet a partir de 2027

Archivo - Pasaporte estadounidense (archivo) - Eric Paul Zamora / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha anunciado que los ciudadanos estadounidenses podrán tramitar su primer pasaporte exclusivamente por Internet a partir de 2027, en el marco del proceso de transformación digital impulsado junto con la plataforma gubernamental America.gov, que busca eliminar buena parte de los trámites presenciales y en papel.

"A partir del próximo año, la mayoría de los estadounidenses solicitarán su pasaporte completamente en línea. Una revolución en la forma en que el Gobierno trabaja para el pueblo estadounidense. La Administración Trump está haciendo que el Gobierno sea más simple, más rápido y más accesible", ha expresado el secretario en una publicación en redes sociales.

Rubio ha presentado la iniciativa durante un acto de America.gov celebrado en Washington, en el que ha defendido que el objetivo de la medida es agilizar los servicios públicos.

El representante de Estado ha señalado que el procedimiento de obtención del pasaporte apenas ha cambiado desde sus inicios, mientras que "el documento (en sí) ha seguido evolucionando", y ha criticado la proliferación de servicios privados que cobran por formularios o citas disponibles a través de los canales oficiales de la Administración.

"Hoy en día, existe toda una industria paralela dedicada a sacar provecho de cada etapa del proceso de obtención del pasaporte. Algunos sitios web cobran por formularios gratuitos y otros por citas gratuitas", ha expuesto el secretario, antes de denunciar que algunas de estas entidades, "además de cobrarte, también se llevan tu información personal más sensible".

El nuevo sistema permitirá iniciar la solicitud a través del servicio de autenticación y acceso unificado del Gobierno de Estados Unidos (login.gov), de modo que aquellos datos que figuren ya en el haber de la Administración se incorporarán automáticamente a la petición. Asimismo, la fotografía podrá realizarse con el propio teléfono móvil y cargarse desde el dispositivo, con la posibilidad de comprobar cómo quedará integrada en el pasaporte y repetirla antes de completar la solicitud.

El proceso de pago también se realizará digitalmente y, según la demostración realizada durante el acto, los datos personales y de dirección asociados a la cuenta aparecerán ya cumplimentados. "Sin formularios impresos, sin cita previa, sin colas, sin intermediarios", ha resumido Rubio.

La previsión del Departamento de Estado es que a finales de 2027 la mayoría de los estadounidenses puedan solicitar tanto el pasaporte como la tarjeta de pasaporte --un documento identificativo con datos de pasaporte pero con las dimensiones de una tarjeta bancaria-- por esta vía, "independientemente de que residan en grandes ciudades o en zonas rurales".