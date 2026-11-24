Imagen de archivo del logo de Binance. - Andre M. Chang / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda de decomiso para recuperar más de 1.100 millones de dólares (unos 1.000 millones de euros) en criptomonedas presuntamente sustraídas el mes pasado por piratas informáticos norcoreanos de la plataforma Binance.

Las autoridades del país norteamericano, que han indicado que los fondos en cuestión fueron obtenidos ilícitamente y posteriormente blanqueados tras el ataque a Binance, han explicado que la medida forma parte de los esfuerzos del Gobierno para ayudar a la plataforma afectada a recuperar parte de la cuantía que fue sustraída durante el ciberataque que tuvo lugar a finales de octubre.

"Esta acción de decomiso es el ejemplo más reciente de nuestros esfuerzos por combatir los intentos del gobierno norcoreano de lucrarse a partir de las injusticias que inflige, de manera reiterada, a víctimas inocentes", ha afirmado el fiscal adjunto en materia de seguridad nacional M. Scott Proctor.

El caso está siendo investigado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio Secreto de Estados Unidos y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), con la colaboración de Circle Internet Financial, una empresa tecnológica que opera la critomoneda USDC, según datos del Departamento.

Binance, que asegura haber detectado y frustrado 57 intentos de ciberataque presuntamente vinculados a Corea del Norte en lo que va de año, ha reconstruido el sistema de monederos y la herramienta de IA afectados por dicho ataque, además de sustituir los dispositivos, revocar credenciales y tokens, y reforzar el análisis de seguridad, la detección de anomalías y los controles de riesgo.