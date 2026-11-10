El presidente de la UFC, Dana White, rechaza ser portavoz de la Casa Blanca

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director ejecutivo de la UFC, Dana White, en un evento de la empresa de espectáculos de artes marciales mixtas- Bonnie Cash - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de la empresa de espectáculos de artes marciales mixtas UFC, Dana White, ha rechazado este lunes convertirse en secretario de prensa de la Casa Blanca, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara esta oferta el pasado sábado.

"No tengo ninguna aspiración política", ha aclarado el empresario al inicio de su comparecencia en una rueda de prensa conjunta con el mandatario, en la que ha defendido que su decisión de no pronunciarse hasta este momento porque "no quería ser irrespetuoso y decir nada hasta que él (Trump) dijese algo".

Acto seguido, el inquilino de la Casa Blanca ha explicado que estaba "teniendo un día de muy mala prensa" cuando señaló al dirigente de la UFC como su siguiente portavoz, apuntando a una especie de chanza impulsiva en ese momento: "No sé por qué se me ocurrió su nombre, es mi amigo desde hace mucho tiempo. Dije 'creo que voy a hacer a Dana White mi nuevo secretario de prensa' y lo envié a un grupo de prensa; estaba bromeando en cierto modo", ha relatado.

"Después escribieron la noticia como si yo no estuviera bromeando y tú estabas inundado y yo estaba inundado", ha agregado sobre las 24 horas anteriores a esta rueda de prensa, que White ha calificado de "locura".

El jefe de la UFC, pese a haber indicado que no dice "no a nada" al líder republicano, ha terminado por aclarar su negativa al final de la rueda de prensa, cuando Trump le ha preguntado "Dana, ¿te gustaría ser secretario de prensa de los Estados Unidos de América (...) o prefieres quedarte con esta ridícula UFC?".

"Gracias por la oferta, señor. No quiero dedicarme a la política", ha replicado White, ante lo que el mandatario, en tono jocoso, se ha declarado "devastado" antes de despedirse de los medios y dar por terminado el acto.