Archivo - El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han reafirmado este miércoles su alianza con Corea del Sur tras la última reforma del Gobierno anunciada por el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y que incluye cambios al frente del Ministerio de Exteriores y el nombramiento de una mujer al frente de los servicios de Inteligencia por primera vez en la historia del país.

El Departamento de Estado estadounidense ha destacado así en un comunicado la importancia de contar con una estrecha cooperación con Corea del Sur tras el estos nuevos responsables, entre los que se encuentra también nuevos titulares de los ministerios de Unificación e Interior.

"Estados Unidos valora la importancia de una estrecha cooperación en el marco de la alianza entre Estados Unidos y la República de Corea", ha aclarado un portavoz del Departamento de Estado. Seguimos promoviendo los intereses de Estados Unidos y los intereses mutuos con nuestro aliado", ha afirmado.

No obstante, se ha negado a comentar de forma directa los nombramientos y ha señalado que se trata de una cuestión interna del Gobierno surcoreano, si bien los nominados deben ahora someterse a las diferentes votaciones de confirmación por parte del Parlamento antes de su nombramiento oficial.

Estos cambios se producen en pleno aumento de la preocupación por las fricciones en el marco de la cooperación bilateral en materia de Inteligencia después de que el entonces ministro de Unificación, Chung Dong Young, revelara en marzo que Kusong, en Corea del Norte, albergaba una instalación de enriquecimiento de uranio.

Esto llevó a Washington a restringir el acceso de Seúl a determinada información sensible de Inteligencia sobre asuntos relacionados con Corea del Norte. Posteriormente, la propia Inteligencia surcoreana admitió que había sido expulsada de una reunión trilateral celebrada en junio y en la que participó Japón para hablar de la amenaza de Pyongyang a través de la red.