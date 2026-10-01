EEUU reasigna un "equipo especializado" de marines para apoyar la misión 'Centinela Báltico' de la OTAN

Archivo - Marines de EEUU durante unas maniobras en julio de 2026 (archivo) - Elliot Miles / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos ha anunciado que reasignará a un "equipo especializado" de sus fuerzas actualmente desplegado en Europa para apoyar la misión 'Centinela Báltico' de la OTAN en esta región del continente, con el objetivo principal de reforzar las capacidades de protección de infraestructura submarina y la seguridad general en el mar Báltico.

Así, ha indicado en un comunicado que "alrededor de 40" marines del 2º Batallón de Reconocimiento, la 2ª División Marina y la 2ª Fuerza Marina Expedicionaria "operarán junto a la Brigada Costera de Finlandia" para reforzar estas labores, al tiempo que ha destacado que 'Centinela Báltico' supone "un esfuerzo de defensa colectiva altamente integrado".

"Nuestra participación en 'Centinela Báltico' demuestra la agilidad dinámica del Cuerpo de Marines para proyectar rápidamente capacidades especializadas allí donde resultan más eficaces", ha defendido el comandante del cuerpo en Europa y África, Daniel Shipley, quien ha agregado que "trabajar codo con codo con los aliados finlandeses refuerza la preparación colectiva, garantizando que podamos operar con fluidez como un equipo cohesionado y letal para disuadir amenazas híbridas en el litoral báltico".

En esta línea, el jefe de operaciones de la Armada finlandesa, Johan Tillander, ha subrayado que "la experiencia, capacidades y sistemas del Cuerpo de Marines de Estados Unidos son idóneos para complementar la imagen de la situación y apoyar la vigilancia del mar Báltico".

El Cuerpo de Marines ha explicado que estas actividades, que incluirán el despliegue de pequeños sistemas aéreos ni tripulados y sensores litorales, busca lograr datos "vitales" para su entrega a los análisis que hace la OTAN sobre el contexto operativo en la región.

"Mantener la estabilidad en los puntos de estrangulamiento marítimo críticos de Europa protege la seguridad física y económica de la comunidad transatlántica", ha remarcado el organismo, que ha hecho hincapié en que 'Centinela Báltico' demuestra que la OTAN "posee la preparación inmediata, la adaptabilidad tecnológica y la determinación colectiva necesarias para disuadir y derrotar de manera decisiva cualquier amenaza a la estabilidad regional".