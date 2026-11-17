Archivo - El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, al recoger sus credenciales como embajador junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - CHRISTOPHE LICOPPE - Archivo

BRUSELAS, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, ha reclamado a la Unión Europea que no excluya a los fabricantes estadounidenses de sus programas de financiación de la industria de defensa, defendiendo que Europa y Estados Unidos deben reforzar conjuntamente sus capacidades militares esgrimiendo que "no somos el enemigo, somos aliados".

"Si vamos a desarrollar la base industrial de defensa en Europa, hagámoslo juntos. No somos el enemigo. Ustedes no son nuestro enemigo. Somos aliados", ha afirmado durante su intervención este martes en un desayuno informativo del Fórum Europa celebrado en Bruselas, en el que ha cuestionado las iniciativas europeas destinadas a priorizar la compra de armamento fabricado dentro del bloque comunitario.

Puzder ha defendido que compañías estadounidenses como Lockheed Martin o Raytheon puedan acceder a los fondos europeos destinados a reforzar la industria militar, por ejemplo, si establecen fábricas en territorio comunitario. "Si Lockheed o Raytheon quieren construir una fábrica en Alemania, deberían poder acceder a los mismos fondos que los demás", ha sostenido, argumentando que tanto las instalaciones como los puestos de trabajo y los beneficios económicos permanecerían en Europa.

Asimismo, ha advertido de que las industrias militares europea y estadounidense llevan décadas estrechamente integradas, por lo que ha considerado contraproducente intentar separarlas ahora. "Tenemos que centrarnos en cuál es el mejor equipamiento para imponernos en el campo de batalla", ha añadido, pidiendo que se valore más la eficacia que el origen del armamento.

EEUU NO ESTÁ DANDO LA ESPALDA A EUROPA

Por otra parte, el embajador ha rechazado que Washington esté reduciendo su compromiso con la seguridad europea con la retirada de tropas de territorio comunitario, o que el impulso del continente a su autonomía estratégica deba interpretarse como una respuesta a un alejamiento estadounidense de la OTAN.

"No nos hemos retirado de la OTAN. No estamos diciendo que queramos dar un paso atrás en la OTAN. Queremos que Europa dé un paso adelante", ha subrayado, insistiendo en que Estados Unidos necesita distribuir sus recursos militares, que "no son ilimitados", entre las distintas amenazas que hay en el mundo.

"Estados Unidos no está dando la espalda a Europa. Europa tiene que dar un paso adelante. Estados Unidos no tiene que dar un paso atrás", ha concluido Puzder, que ha destacado que el compromiso con el aumento del gasto militar es mayor entre los países del este de Europa que entre los occidentales --sin citar concretamente a alguno--, donde "es menor ese compromiso".