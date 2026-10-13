EEUU recomienda a sus ciudadanos que reconsideren viajar a Arabia Saudí por la guerra de Yemen

Combatientes hutíes en Saná, a 8 de octubre de 2026 - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha pedido este martes a sus ciudadanos que se piensen dos veces cualquier viaje que tengan planeado a Arabia Saudí por el riesgo para su seguridad que representa la guerra de Yemen.

Desde hace días la coalición internacional liderada por Arabia Saudí lleva atacando posiciones de la insurgencia hutí de Yemen, que a su vez está respondiendo con intensos bombardeos contra la infraestructura saudí, especialmente sus refinerías y sus aeropuertos.

Un ataque hutí contra el aeropuerto internacional de Riad dejó el pasado sábado una docena de muertos y más de 300 heridos.

Dada la situación, la Embajada de Estados Unidos en Arabia Saudí pide a sus ciudadanos que "reconsideren sus viajes a Arabia Saudita debido al riesgo de ataques con drones y misiles contra intereses estadounidenses por parte de Irán y los hutíes, respaldados por Irán)".

La Embajada estadounidense recomienda directamente a sus ciudananos que no viajen a la frontera con Yemen "debido al riesgo de terrorismo".