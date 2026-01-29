EEUU reinicia la distribución de ayuda en Somalia tras cortarla después de un incidente en un almacén del PMA

Fotografía de archivo de una calle en la capital de Somalia, Mogadiscio - Europa Press/Contacto/Yang Guang

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado el reinicio de la distribución de ayuda alimentaria en Somalia, semanas después de suspender la entrega de ayuda tras denunciar un ataque contra un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la capital, Mogadiscio, incidente desmentido por las autoridades, que apuntaron a un traslado de bienes por las obras de remodelación en la zona.

El Ministerio de Exteriores somalí aseguró el martes que todos los suministros del almacén fueron devueltos al organismo y asumió su "responsabilidad total" en lo sucedido, antes de agregar que las autoridades trabajan para dar al PMA "un almacén más adecuado" en la zona "para garantizar una entrega continuada, segura e ininterrumpida de la ayuda humanitaria".

En respuesta, la oficina para Asistencia Extranjera, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa del Departamento de Estado estadounidense, ha aplaudido que el Gobierno "asumiera la responsabilidad por sus acciones, que afectaron a las operaciones del PMA, incluida la asistencia financiada por Estados Unidos".

En este sentido, ha declarado que el comunicado de Mogadiscio permite a Estados Unidos adoptar el paso de "reiniciar la distribución de ayuda del PMA mientras se sigue revisando la postura general de entrega de asistencia en Somalia".

"La Administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump mantiene una política de tolerancia cero con el despilfarro, el robo o la malversación de recursos estadounidenses", ha zanjado la oficina a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Estados Unidos suspendió su ayuda a Somalia tras denunciar un ataque contra la citada instalación y las informaciones sobre el robo de los suministros, acusando a funcionarios somalíes de hacerse con 76 toneladas de ayuda "financiada por donantes" y "destinad a somalíes vulnerables".

En esta línea, alertaron de que cualquier reinicio de la ayuda dependería de que Mogadiscio asumiera su responsabilidad, tras lo que el Gobierno somalí sostuvo que la demolición del almacén era parte de unos "trabajos de expansión" en la zona del puerto, si bien finalmente el martes reconoció su responsabilidad en la mala gestión de la situación.

"El Gobierno revisará las circunstancias en torno a este asunto y dará pasos para mejorar los mecanismos de comunicación para ayudar a evitar problemas similares en el futuro", sostuvo el Ministerio de Exteriores de Somalia, que mostró su "total compromiso con los principios humanitarios, la transparencia y la rendición de cuentas".

PETICIÓN DE FONDOS

Por otra parte, el Gobierno de Somalia, Naciones Unidas y los socios humanitarios lanzaron recientemente el Plan de Necesidades y respuesta Humanitaria para el país africano, que busca recaudar 852 millones de dólares (alrededor de 712 millones de euros) para dar asistencia a 2,4 millones de personas durante 2026.

"La comunidad humanitaria en Somalia se encuentra en una encrucijada crítica, ya que las reducciones de financiación sin precedentes han limitado significativamente la capacidad colectiva para brindar asistencia esencial y vital", afirmó el coordinador humanitario de la ONU para Somalia, George Conway.

"En algunas zonas del país, la presencia humanitaria ha disminuido en un momento en que las necesidades siguen siendo elevadas, lo que aumenta el riesgo de pérdida de vidas", alertó, ante la crisis que sufre Somalia, ahondada por una sequía persistente, el conflicto y los brotes de enfermedades.

Los cálculos apuntan a que 4,8 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en 2026, una reducción del 20% respecto a 2025, motivo por el que el jefe de la Agencia de Gestión de Desastres de Somalia, Mohamud Moallim, incidió en que el plan "es lanzado en un momento crítico, dado que Somalia hace frente a una profundización de la sequía tras varias temporadas fallidas de lluvias".

"Las fuentes de agua se han agotado, los pastizales se han degradado, los medios de vida se han visto erosionados y millones de personas se ven empujadas a una grave inseguridad alimentaria y al desplazamiento", señaló Moallim, quien hizo hincapié en que "la magnitud de esta crisis exige una respuesta inmediata, coordinada y vital".

El plan de prioridades humanitarias contempla que, dados los recursos limitados, se priorizará la ayuda a 1,6 millones de personas que viven en las condiciones más duras en 21 distritos declarados como de alto riesgo para "salvar vidas" y "aliviar el sufrimiento" a través de la entrega de servicios esenciales, protección y apoyo a familias para que puedan cubrir sus necesidades básicas.