EEUU reitera que está dispuesto a cumplir con el acuerdo nuclear si Irán hace lo mismo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado este lunes que la postura del presidente estadounidense, Joe Biden, sobre el acuerdo nuclear suscrito con Irán en 2015 no ha cambiado y que está dispuesto a cumplir con el mismo si Irán cumple igualmente con la integridad de lo pactado.

"Depende de Irán", ha afirmad Psaki en rueda de prensa, aunque ha indicado que consultará con los demás firmantes del pacto antes de tomar ninguna decisión formal.

"Si Irán cumple íntegramente con sus obligaciones conforme al Pacto Integral de Acción Conjunta (PIAC), Estados Unidos hará lo mismo", ha insistido Psaki, que ha señalado que podría ser una oportunidad para ampliar el acuerdo a otros ámbitos. "Por supuesto, eso se hará junto con nuestros socios del 5+1, como se hizo cuando se construyó el PIAC", ha apuntado.

Este mismo lunes, el Gobierno de Irán ha recalcado que "la pelota no está en el tejado" de Teherán y ha recordado que fue Estados Unidos el que abandonó el acuerdo nuclear.

"Por supuesto que la pelota no está en el tejado de Irán. Como hemos dicho antes, fue Estados Unidos el que violó el acuerdo nuclear e Irán cumplió sus obligaciones incluso un año después de la retirada de (el entonces presidente estadounidense, Donald) Trump, cuando los iraníes redujeron sus compromisos", ha sostenido el ministro de Exteriores iraní, Mohamad Yavad Zarif.

Así, ha denunciado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión iraní IRIB que Washington "forzó" además a otros países, incluidos estados miembro de la Unión Europea (UE), a "violar sus obligaciones" con el acuerdo, por lo que ha incidido en que "la parte con derecho a poner condiciones es Irán".

"Irán ha cumplido sus compromisos, lo que no hicieron Estados Unidos y los países europeos que violaron sus compromisos", ha manifestado, antes de recalcar que el Gobierno iraní no tiene prisa para retomar las negociaciones si Estados Unidos no vuelve al acuerdo y retira las sanciones.

"Los estadounidenses tendrán que volver al acuerdo nuclear antes o después, ya que no tienen otra opción mejor. Los estadounidenses no lograrán un acuerdo mejor y perderán su tiempo", ha zanjado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Biden y su equipo han manifestado su intención de retomar el acuerdo nuclear de 2015, negociado cuando el propio Biden era vicepresidente de Estados Unidos. Irán ha reclamado que Washington dé marcha atrás en las políticas de Trump, vuelva al acuerdo y retire las sanciones, lo que por el momento avoca a un callejón sin salida hasta que no se de un paso por alguna de las partes.