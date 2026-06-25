EEUU retira las sanciones contra otros siete ciudadanos rusos y dos petroleros

Imagen de archivo de la bandera de Rusia. - Europa Press/Contacto/Alexander Polegenko

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves el levantamiento de las sanciones impuestas contra otros siete ciudadanos rusos, dos petroleros y dos empresas turcas, si bien no ha dado más detalles o información sobre los motivos que han llevado a esta retirada.

Entre los afectados se encuentran los ciudadanos rusos Ivan Potanin, hijo de Vladimir Potanin, oligarca que controla el gigante minero Norilsk Nickel, y varis altos cargos de bancos como Novikombank y Sovcombank, entre otros, según ha indicado el Tesoro en un comunicado.

Además, dos buques con bandera rusa han sido retirados de la lista, el Viacheslav Arshinov y el Gennadi Egorov, así como dos compañías con sede en Turquía.

Estas medidas se enmarcan en la retirada parcial de las sanciones anunciadas por el Gobierno estadounidense contra el crudo ruso debido al aumento de los precios del barril de Brent por la tensión derivada del conflicto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.