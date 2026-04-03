EEUU retira las sanciones al exministro ruso y expresidente del Banco Otkritie, Mijail Zadornov

Archivo - El exministro de Finanzas ruso Mikhail Zadornov - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha levantado las sanciones impuestas al exministro de Finanzas ruso y expresidente del consejo de administración del Banco Otkritie, Mijail Zadornov.

La cartera ha anunciado este viernes en su página web que excluye a "Mijail Mojailovich Zadornov" de la lista de "nacionales especialmente designados" de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sin dar más detalles.

El exministro de 62 años, que ocupó el cargo entre 1997 y 1999, fue incluido en esta lista en abril de 2022, mientras que la entidad bancaria ha sido objeto de sanciones por parte de Washington desde febrero de ese mismo año, según recoge la agencia de noticias rusa Interfax.

Zadornov abandonó la presidencia del consejo de administración del Banco Otkritie a principios de 2023, tras dirigirlo durante cino años.

También la Unión Europea adoptó sanciones contra el banco y otras entidades rusas en abril de 2022, meses después de la invasión a gran escala de Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.