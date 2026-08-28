EEUU retira el visado a una exministra de Irak sospechosa de "terrorismo"

La exministra de Finanzas de Irak Taif Sami al Shakarchi- MINISTERIO DE FINANZAS DE IRAK EN X

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Estados Unidos ha informado este viernes de que ha revocado el visado a la exministra iraquí Taif Sami al Shakarchi, después de que la Policía Federal (FBI) la haya incluido en su lista de vigilancia contra el terrorismo.

El Departamento de Estado ha retirado el permiso a esta mujer, que se desempeñó como titular de Finanzas durante el último gobierno del primer ministro Mohamed Shia al Sudani entre 2022 y 2026, "tras su inclusión en la lista de vigilancia terrorista del FBI".

La cartera diplomática ha informado de que Al Shakarchi "ya no se encuentra" en territorio estadounidense y ha asegurado que, bajo el mandato de Donald Trump, "nunca se permitirá que los sospechosos de terrorismo permanezcan" en el país.

La política ha aclarado en un comunicado que lo difundido "es falso". "Me encuentro en Irak y no he abandonado el país como se ha afirmado", ha declarado la exministra, quien tampoco tiene "intención" de trasladarse a Washington en un futuro.

Asimismo, ha negado "categóricamente" su inclusión en "cualquier lista estadounidense de vigilancia antiterrorista" en una nota que ha sido publicada por la la agencia de noticias iraquí Shafaq.

"Ningún tribunal me ha citado, ni he recibido ninguna notificación judicial al respecto, contrariamente a lo que se está difundiendo a través de algunos medios de comunicación y redes sociales", ha manifestado, antes de anunciar que tomará "acciones legales" contra cualquier persona o entidad que se haga eco "deliberadamente" de información "falsa o engañosa" sobre ella.

La exministra fue condecorada en 2022 por la Administración de Joe Biden con el Premio Internacional a la Mujer Valiente, un galardón que recogió de manos del entonces secretario de Estado Anthony Blinken y la primera dama Jill Biden, por su defensa de la igualdad de género.

Al Shakarchi, de 63 años, es economista por la Universidad de Bagdad, y ha desempeñado distintos altos cargos dentro de la administración, antes de ser nombrada ministra en 2022.