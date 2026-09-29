EEUU sanciona a cinco personas y cinco empresas por sus vínculos con el Ministerio de Defensa de Irán

El secretario del Tesoro, Scott Bessent - Annabelle Gordon - Pool via CNP / Zuma Press / Eur

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este martes la imposición de sanciones contra cinco personas y cinco entidades por la adquisición de armas y componentes para el Ministerio de Defensa de Irán, en el marco de su declarada guerra económica contra el país centroasiático.

Entre las personas afectadas por la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) figuran un hombre y una mujer de nacionalidad iraní, identificados como Asghar Alizadeh Tabatabai y Parisa Lali respectivamente.

El primero de ellos se desempeña como representante del Ministerio de Defensa iraní en la capital china, Pekín, y está señalado por coordinar "la adquisición de sistemas de armamento completos y componentes de doble uso" en China en nombre de Teherán.

Lali, por su parte, reside en la capital iraní, donde representa a la empresa Kavoshcom, también sancionada por Washignton por suministrar "componentes electrónicos" a compañías y organismos dependientes de la cartera militar iraní.

La OFAC ha impuesto sanciones asimismo a Alí Fotowat Almady, director ejecutivo de Kavoshcom, que también apoya materialmente a la Organización de Industrias Aeroespaciales (AIO), descrita por el Tesoro como "responsable del programa iraní de misiles balísticos".

Además, la OFAC ha incluido en su lista a una mujer de nacionalidad china identificada como Li Fen y a la empresa con sede en Hong Kong que representa, EC Mojo, por proporcionar "apoyo financiero, material, tecnológico o de otro tipo, o bienes o servicios" al Ministerio de Defensa de Irán.

Por último, integra el listado de sancionados Wasim Pasha Tajamal, presidente de Cavalier Group, una empresa privada de defensa con presencia en Pakistán y en mercados internacionales que también figura en este paquete de la OFAC.

Además de las tres empresas citadas, Washington ha sancionado a Cavalier Dynamics for Technologies Company, con sede en Arabia Saudí, y Cavalier Dynamics Teknoloji Ticaret Anonim Sirketi, con sede en Turquía.