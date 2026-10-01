EEUU sanciona a dos empresarios iraníes y una treintena de compañías de cinco países

Archivo - El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent - Andrew Thomas / Zuma Press / Europa Press
MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra un hombre y una mujer de nacionalidad iraní, así como a unas 30 entidades con sede en Irán y otros cinco países que participan del sector ferroviario y automotriz del país centroasiático.
Las personas afectadas por esta medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) figura son dos empresarios de doble nacionalidad dominicana-iraní identificados como Mehnoosh Poursaraf Hamedani y Ramin Keshvardoust, quienes residen en Hong Kong y son accionistas de varias empresas con las que facilitan el comercio "de acero y petróleo iraníes por valor de decenas de millones de dólares".
La OFAC también ha sancionado a 27 empresas, doce de ellas iraníes que pertenecen a los sectores ferroviario, automotriz y siderúrgico. Destacan la estatal Compañía Ferroviaria de la República Islámica de Irán, Compañía de Trenes de Pasajeros Raja, Compañía Iran Jodro --señalada por sus presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria iraní-- y HEPCO, "uno de los mayores fabricantes de maquinaria para minería y construcción de carreteras de Oriente Próximo".
La lista la integran además siete compañías con sede en Hong Kong, otras dos en Shanghái --siendo una de ellas filial de HEPCO-- y una en Pekín; así como dos entidades emiratíes, y una en Indonesia, Alemania y Turquía. Todas ellas están sancionadas por suministrar y/o comercializar con empresas iraníes.