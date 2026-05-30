EEUU sanciona a ocho iraníes acusados de fraude por obtener material tecnológico americano y venderlo a Teherán

Archivo - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, interviene durante una rueda de prensa en la sala de prensa James S. Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., el jueves 28 de mayo de 2026. - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este viernes la imposición de nuevas sanciones contra ocho personas por su papel en el fraude de adquisición de material de defensa para Irán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha sancionado así a ocho personas de nacionalidad iraní por suplantar la identidad de pequeñas empresas estadounidenses para adquirir bienes restringidos de otras empresas de tecnología que operan en Washington.

"Los descarados intentos del Ejército iraní de atacar y engañar a las empresas estadounidenses demuestran hasta dónde está dispuesto a llegar el régimen para respaldar sus actividades maliciosa", ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Tesoro ha impuesto, de esta manera, sanciones económicas contra una "red internacional de adquisición clave" que, según ellos, sirve como objeto del programa de drones de la Guardia Revolucionaria de Irán. La medida afecta directamente a cuatro entidades y tres individuos asentados en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, acusados de triangular y desviar ilícitamente motores y componentes electrónicos de origen estadounidense hacia las industrias de defensa de Teherán.

Ali Majd Sepehr y Roudabeh Sarmadi, a través de su empresa Sorena Hushmand Samaneh Company, están acusados de "obtener y comprar" a fabricantes de Estados Unidos y otros países "en beneficio" de la empresa Sairan Information Exchange Space Security Industries Company, controlada, según Washington, por la Guardia Revolucionaria.

Asimismo, otros cinco iraníes, Mohammadali Mansour Darehshiri, Manoochehr Zandian , Hoda Baradaran Bagheri , Farzaneh Rezaei y Sayyad Payam Akhtarian, han sido acusados de colaborar con Sepehr. Por otro lado, se cree que Saied Zahedi , ciudadano iraní residente en Italia, ha utilizado una cuenta bancaria estadounidense para pagar servicios de registro de dominios creados por Sepehr a una empresa con sede en Estados Unidos.

"El Tesoro seguirá utilizando todas las facultades a su alcance para cortar el acceso del régimen iraní al sistema financiero global", ha incidido Bessent.

Como consecuencia, todas las propiedades, activos e intereses de las personas y empresas señaladas quedan estrictamente congelados en suelo norteamericano. Asimismo, las autoridades han advertido de que "cualquier institución financiera internacional o individuo que realice transacciones con los sancionados se expone a severas penalizaciones", reafirmando el compromiso de Washington de desmantelar por completo las cadenas globales de suministro militar de Irán.