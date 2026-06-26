EEUU sanciona a ocho personas empresas por el envío de explosivos y reclutamiento de combatientes en Sudán

Archivo - Bandera de Sudán - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro de Estados Unidos ha impuesto este viernes sanciones contra cinco hombres de distinta nacionalidad y tres entidades por la comercialización de explosivos y material militar, así como por el reclutamiento de personas para participar en la guerra en Sudán, tanto junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés) como al Ejército sudanés.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha sancionado a Tariq Hussain Muhammad Madan y a la empresa de la que es director, Target Multiactivities Company Ltd, que importa explosivos a Sudán, posteriormente empleadas en bombas por el Ejército sudanés.

Entre las compañías a las que ha comprado este material figura SBL Energy Limited, con sede en India, y que, de acuerdo al Tesoro, desde 2024 ha realizado "más de 200 envíos de explosivos y material relacionado" al país africano. Por ello, Washington ha sancionado por ello a este fabricante así como a su director, Alok Choudhari.

El Tesoro ha impuesto la misma medida contra Ports Engineering Company LTD, descrita como una empresa pública sudanesa dedicada al sector de la construcción, si bien desde el inicio del conflicto en abril de 2023, ha "importado uniformes y calzado utilizados por el personal de inteligencia sudanés de una empresa emiratí, así como cinturones de munición y cajas de armas de una empresa turca".

Por otra parte, la cartera dirigida por Scott Bessent ha sancionado a Enrique Palacios y Jack Derman, ambos de nacionalidad panameña, y Fredy López, colombiano, por su supuesta vinculación con una compañía también incluida en esta lista.

Se trata de Talent Bridge SA, ejercía de empresa pantalla para ocultar el reclutamiento de combatientes colombianos para luchar con las RSF de otra compañía, y en ella los tres desempeñaron altos cargos.

El conflicto de Sudán estalló en abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas sudanesas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.