EEUU sanciona una red de extorsión sobre tecnologías de la información vinculada a Corea del Norte

Archivo - Kim Jong Un pasa revista a tropas norcoreanas, en imagen de archivo a 3 de marzo de 2026 - -/KCNA/KNS/dpa - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones a diez individuos y una entidad acusados de facilitar operaciones en el extranjero sobre tecnologías de la información cuyos beneficios iban destinados al programa de armamento de Corea del Norte.

La nueva ronda de sanciones estadounidenses va específicamente destinada a las "redes que facilitan a estos empleados norcoreanos que trabajen en negocios legítimos, entre ellos compañías estadounidenses, con identidades falsas y documentos fraudulentos".

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha acusado al "régimen norcoreano" de "seguir aprovechándose de las compañías estadonunidenses con actividades fraudulentas, que instrumentalizan datos muy sensibles y luego extorsionan a estos negocios".

Las personas recientemente sancionadas incluyen a dos ciudadanos rusos acusados de facilitar transacciones de criptomonedas para agentes norcoreanos, junto a ocho personas de nacionalidad norcoreana. La entidad en cuestión es el Primer Centro de Desarrollo Técnico y Financiero, controlada por Pyongyang que opera en Rusia.

Una decena de países a título individual, así como la Unión Europea, han publicado una declaración conjunta en apoyo a estas sanciones, y "reafirman su compromiso con la desnuclearización completa, verificable e irreversible" de Corea del Norte, a la que insta a "abandonar sus programas ilícitos de armas de destrucción masiva y misiles balísticos".

El comunicado está firmado también por Australia, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Reino Unido.