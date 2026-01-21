EEUU sanciona a seis organizaciones humanitarias de Gaza por sus vínculos con el ala militar de Hamás

Archivo - Miembros del ala militar del Movimiento Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto este miércoles sanciones contra seis organizaciones humanitarias con sede en la Franja de Gaza por sus vínculos con las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el ala militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El Departamento del Tesoro estadounidense ha señalado en un comunicado que "la insidiosa práctica de Hamás de utilizar a organizaciones civiles pone en peligro a los palestinos y socava los esfuerzos por construir una paz duradera y próspera".

"Hamás sigue mostrando un cruel desprecio por el bienestar del pueblo palestino", ha indicado el subsecretario de Hacienda para el Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, agregando que la Administración Trump "no mirará hacia otro lado" mientras Hamás "explotan el sistema financiero" para sus operaciones terroristas.

Estas organizaciones --Waed Society, Al Nur, Qawafil, Al Falá, Merciful Hands Gaza y Al Salamé-- recurren al "engaño para recaudar fondos de donantes internacionales" y "están organizadas e integradas en el brazo militar de Hamás", según ha informado el Departamento.

En concreto, la Administración estadounidense señala a Waed Society por "recibir financiación directamente de Hamás" para ejecutar proyectos del grupo en Gaza, mientras que de Al Nur y Al Falá dice que "reciben financiación similar y han transferido dinero directamente" a su rama militar, incluyendo 2,5 millones de dólares en fondos durante un periodo de tres años por parte de esta última organización. El Tesoro ha detallado que la milicia "controla" también al resto de ONG sancionadas.

Por otro lado, la Administración Trump ha incluido en su 'lista negra' a la llamada Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (PCPA), principal encargada de organizar las flotillas que buscan romper el bloqueo naval impuesto por Israel sobre Gaza.

"La PCPA no solo trabaja con Hamás, en su apoyo, sino que opera a instancias de Hamás. Los aspectos estratégicos y tácticos de la actividad del PCPA están controlados por Hamás a través de la colocación de figuras clave en posiciones importantes en toda la organización", ha sentenciado.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro ha sancionado además a Zaher Khaled Hassan Birawi, ciudadano británico que es uno de los miembros fundadores de la PCPA y que forma parte de su Secretaría General.