EEUU traslada "sus mejores deseos" al primer ministro designado de Irak en sus esfuerzos para formar Gobierno

Archivo - Bandera de Estados Unidos (EEUU). - Xavi Bonilla / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han trasladado este miércoles "sus mejores deseos" al primer ministro designado de Irak, Alí al Zaidi, después de que el lunes recibiera el encargo de formar el nuevo Ejecutivo tras recibir el respaldo del principal partido del país, la coalición chií Marco de Coordinación, y la retirada de la candidatura del ex primer ministro Nuri al Maliki (2006-2014) ante las fuertes presiones de Estados Unidos.

"La misión de Estados Unidos en Irak extiende sus mejores deseos al primer ministro designado Alí al Zaidi mientras trabaja para formar un Gobierno capaz de cumplir las esperanzas de todos los iraquíes por un futuro más brillante y pacífico", ha dicho la Embajada estadounidense en Bagdad en un mensaje en redes sociales.

"Nos solidarizamos con la población iraquí que aspira a los objetivos compartidos de salvaguardar la soberanía de Irak, promover la seguridad, libre de terrorismo y construir un futuro próspero que brinde beneficios tangibles para estadounidenses e iraquíes", ha manifestado.

El presidente de Irak, Nizar Amidi, encomendó el lunes a Al Zaidi la formación del nuevo Gobierno, que posteriormente deberá ser aprobado por el Parlamento, un paso aplaudido por Marco de Coordinación, que elogió además la gestión del hasta ahora primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, de quien destacó "su enfoque nacional y responsable para afrontar los desafíos económicos, regionales e internacionales".

Marco de Coordinación anunció en enero a Al Maliki como candidato, pero las reticencias de Estados Unidos por su vinculación con Irán finalmente echaron abajo a este candidato. En Irak rige un acuerdo a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente debe ser kurdo.