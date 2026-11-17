Archivo - El subsecretario de Defensa de EEUU, Elbridge Colby, junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte - -/NATO/dpa - Archivo

BRUSELAS, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, ha detallado este martes que Washington espera tener concluida para el próximo 1 de diciembre la revisión de su despliegue militar en Europa, con el objetivo de adaptar su presencia en el continente a las nuevas prioridades estratégicas de la Administración de Donald Trump, que pretende concentrar sus recursos militares en el Indo-Pacífico y el hemisferio occidental.

"Seguimos confiando en cumplir el plazo del 1 de diciembre, al menos para que el secretario de Defensa disponga de la revisión final", ha explicado Colby en declaraciones a la prensa desde la sede de la OTAN en Bruselas, donde ha participado en una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, tras mantener encuentros con varios ministros europeos y con los responsables de Defensa de la Unión Europea.

El 'número dos' del Pentágono ha precisado así que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, está siguiendo "muy de cerca" los avances de esta revisión de tropas y que, una vez tenga un informe final con el número de tropas que retirarán de Europa, mantendrá conversaciones con los principales responsables de la Administración estadounidense.

En este sentido, ha recordado que Estados Unidos tiene "responsabilidades globales" y debe asignar sus fuerzas militares "allí donde sean más necesarias", identificando como prioridades el hemisferio occidental y el Indo-Pacífico. "Eso no significa abandonar Europa, sino un reequilibrio diferente de la relación con nuestros aliados", ha puntualizado.

Colby ha enmarcado esta revisión en la transición hacia lo que el mismo bautizó a principios de año como una "OTAN 3.0", un nuevo modelo de reparto de responsabilidades en el que los aliados europeos asuman el peso principal de su propia defensa convencional.

"El debate ha pasado de si habrá una OTAN 3.0 a cómo se hará y en qué plazos", ha señalado, destacando los avances de países como Alemania, Polonia, Países Bajos y los países escandinavos en el aumento de sus capacidades militares.

LOS ALIADOS ASUMEN QUE DEBERÁN HACERSE CARGO EN 2028

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha respaldado la necesidad de que Washington revise su despliegue militar mundial, recordando que Estados Unidos debe atender distintos escenarios de operaciones y no puede dispersar excesivamente sus recursos.

"Entiendo perfectamente que Estados Unidos tenga que revisar su presencia militar en todo el mundo, porque tiene que atender múltiples escenarios", ha afirmado Rutte también en declaraciones a la prensa, destacando eso sí que la Administración Trump "evidentemente, no puede dispersar demasiado sus recursos", y que el proceso de revisión de tropas "llegará a buen puerto en algún momento de las próximas semanas o dentro de un mes".

También se han pronunciado sobre la cuestión algunos de los ministros de Defensa de la OTAN, como el de Suecia, Pal Jonson, que ha asegurado que los aliados esperan conocer las conclusiones "antes de que termine el año" y ha señalado que el mensaje estadounidense es que Europa deberá asumir "la mayor parte" de la disuasión convencional para 2028.

"El mensaje está claro, por supuesto: Europa va a asumir la mayor parte de la disuasión convencional para 2028. Queda por ver exactamente cómo se va a concretar eso en el despliegue de fuerzas de Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, transmitimos el mensaje de que Europa está dando un paso al frente", ha resumido.

En esa misma línea, el responsable de Defensa de Dinamarca, Jeppe Bruus, ha respaldado la decisión de Estados Unidos de retirar paulatinamente parte de sus capacidades militares de Europea, alegando que "está bastante claro en qué consiste la transición" y que desde luego "no es un traspaso de la carga".

En su opinión, "Europa debería ser capaz de defenderse por sí misma a más tardar en 2030", si bien ha reconocido que ese objetivo no parece demasiado realista con el ritmo actual de avances, por lo que ha reclamado trabajar "más rápido" para construir una Europa "más fuerte" y, con ello, una OTAN más sólida.

Por su parte, el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, ha descartado que Washington esté dando la espalda a sus aliados europeos. "Siguen apoyándonos, siguen estando ahí para nosotros", ha afirmado, aunque ha admitido que los países europeos deberán asumir mayores responsabilidades en su defensa convencional.

"No se trata de que Europa no haga nada y los estadounidenses simplemente cubran todas las carencias. Esa ya no es la nueva forma de trabajar", ha advertido Francken, quien se ha mostrado convencido de que Estados Unidos seguirá respaldando la seguridad europea, aunque ha insistido en que los aliados deben reforzar sus propias capacidades militares.