EEUU ve "avances" tras las conversaciones con Rusia sobre Ucrania pero dice que "solo Putin" puede acabar con la guerra

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha afirmado que se han cosechado "algunos avances" tras las conversaciones con Rusia sobre Ucrania, pero ha recalcado que "solo el presidente ruso, Vladimir Putin", puede poner fin a la guerra.

"Lo que hemos estado haciendo, y creo que hemos cosechado algunos avances, es entender qué podría funcionar para los ucranianos y qué les daría garantías de cara al futuro", ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión Fox News, donde ha expresado que Estados Unidos espera que este compromiso "permita a Ucrania reconstruir su economía y prosperar como país".

En este sentido, ha explicado que actualmente "se está luchando literalmente por unos kilómetros de espacio". "El 20 por ciento de Donetsk sigue bajo control ucraniano. (...) En teoría este es un país en el que, si se hacen las cosas bien, podría obtenerse un PIB mayor que el de Rusia en cuestión de diez años", ha explicado.

Asimismo, ha lamentado que el presidente estadounidense, Donald Trump, "pensó al principio que sería el conflicto más fácil de resolver porque considera que es la guerra menos lógica porque nadie está ganando, realmente, en el sentido tradicional". "Rusia pierde unos 7.000 soldados a la semana, sin mencionar las pérdidas en el lado ucraniano", ha dicho.

"¿A qué puede acceder Ucrania dadas las circunstancias y a qué está dispuesta Rusia? Al final, esto no depende de nosotros. Esta no es nuestra guerra y no estamos luchándola; allí no hay soldados estadounidenses. Es otro continente. Nos comprometemos porque somos los únicos que podemos hacerlo. El único líder del mundo que puede sentarse con las partes para intentar llegar a un acuerdo es Trump", ha sostenido.

Sobre Trump, ha afirmado que es "muy paciente" y que ha dedicado "mucho tiempo a este asunto". "Muchas personas de su Administración se han visto implicadas", ha añadido, pero ha recalcado que es "solo Putin" el que puede "ponerle fin a la guerra".

"Estamos intentando que las partes se sienten a negociar y haremos todo lo posible para que esto funcione. Es lo que llevamos haciendo diez meses y ha sido nuestro objetivo todo el tiempo, pero aun no estamos lo suficientemente cerca y esperamos que eso cambie", ha zanjado.

La reunión del martes entre el presidente de Rusia y la delegación estadounidense encabezada por el enviado especial, Steve Witkoff, concluyó después de cinco horas sin haber registrado, aparentemente, progresos.