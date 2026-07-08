EEUU vuelve a lanzar ataques contra Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN en Ankara. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha lanzado nuevos ataques contra objetivos de Irán, en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz y horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, capital de Turquía.

"Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán con el objetivo de seguir reduciendo su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", ha informado el Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM).

De esta forma, la entidad castrense ha encuadrado las acciones en "las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y sus tripulaciones civiles" por parte de Irán, en plena disputa por la gestión del paso de Ormuz, incidiendo en que estas embarcaciones "navegaban libremente por esta vía marítima internacional de importancia estratégica".