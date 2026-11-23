El líder opositor israelí Gadi Eisenkot - JINI / Xinhua News / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor israelí y encargado de formar Gobierno, Gadi Eisenkot, no tiene entre sus prioridades, si consigue convertirse en primer ministro, un reinicio de la campaña militar contra Irán porque la República Islámica no representa a su entender la amenaza inmediata y existencial de la que lleva años alertando el todavía jefe del Gobierno y gran rival político, Benjamin Netanyahu.

Más que bombardear Irán, Eisenkot ve crucial la recuperación de los casi 450 kilos de uranio enriquecido al 60% que sigue en poder de Teherán, fácilmente convertible a un material que podría ser empleado en la fabricación de una bomba nuclear.

Irán se ha pasado años negando que tenga intención de armar una bomba atómica y asegura que el uranio sigue estando en su poder a pesar de los bombardeos de Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares. Sobre el futuro del material, el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, comentó el pasado viernes que está abierto a propuestas de los mediadores pero no tolerará que el uranio salga del país ni orden alguna sobre cómo emplearlo.

Eisenkot, en mitad de difíciles conversaciones de coalición, ha pedido sobre todo "centrarse en el uranio" que es "la amenaza más grave a la que se enfrenta" su país.

Netanyahu, por contra y en una rara declaración antes de la reunión semanal de su partido Likud en el Parlamento ha acusado a su rival de "minimizar" el peligro que representa Irán y que comentarios como los que ha formulado rompen una unidad imprescindible para "garantizar la existencia del Estado de Israel frente a las graves amenazas que lo rodean".

"Y quien minimiza estas amenazas, que no son otra cosa que inmediatas, duras y graves, lo hace por razones políticas", ha añadido Netanyahu, que lleva reclamando un gobierno de unidad nacional que sirva de frente unido contra Irán, con él todavía al frente.