Ejecutado en Irán un hombre condenado por llevar a cabo labores de espionaje en favor de Israel

Archivo - Un efectivo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Teherán. - Sobhan Farajvan / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han ejecutado este martes a un hombre condenado por llevar a cabo labores de espionaje en favor de Israel, en medio del aumento de los ajusticiamientos por estos cargos a raíz de la última ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El hombre, identificado como Golamreza Jani-Shokrab, fue sentenciado por "colaborar a nivel de Inteligencia y espionaje con el régimen sionista" y ha sido ajusticiado después de que el fallo fuera ratificado por el Tribunal Supremo de Irán, según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Así, las autoridades iraníes sostuvieron durante el proceso que el hombre recibió encargos por parte del Mossad e "intentó reclutar y presentar a individuos" a los servicios de Inteligencia israelíes como "cabecilla de la red", llegando a "asignar misiones" a personas a las que reclutó.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció la semana pasada la ejecución de cerca de 35 personas en Irán desde el inicio de la citada ofensiva militar y tildó de "inaceptable" que "las autoridades iraníes instrumentalicen el conflicto para seguir reprimiendo la disidencia".

El jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei, ha destacado en varias ocasiones que "aquellos que cooperaron con el enemigo deben hacer frente a medidas decisivas", en línea con sus llamamientos a acelerar los procesos abiertos contra estos sospechosos tras la citada ofensiva, lanzada por sorpresa en medio de las negociaciones entre Teherán y Washington para lograr un nuevo acuerdo nuclear.