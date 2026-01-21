El Ejército de Canadá desarrolla un "modelo militar teórico" frente a una hipotética invasión de EEUU

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Canadá ha puesto sobre la mesa un "modelo militar teórico" para responder a una hipotética invasión estadounidense a medida que aumentan las amenazas vertidas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha vuelto a instar este miércoles a Ottawa a mostrarse "agradecido" con el país vecino.

Las Fuerzas Armadas han indicado en declaraciones al diario canadiense 'The Globe and Mail' que se trata de una respuseta teórica, que "ofrece un marco conceptual", pero no un plan militar en sí mismo, por lo que han descartado de momento la puesta en marcha de maniobras militares.

Aunque los expertos consideran que las posibilidades de una intervención militar etadounidense es muy baja, las fuerzas canadienses han optado por poner sobre la mesa cuál sería la respuesta militar más viable si llegara el caso. Así, se ha planteado por primera vez en décadas una posible invasión.

La semana pasada, el Ejército afirmó en un comunicado que el personal de infantería se encuentra "entrenado para operar en cualquier lugar del mundo y ganar", unas palabras con las que buscaba reafirmar las capacidades de contención y respuesta de las fuerzas canadienses.

"Son la punta de lanza del Ejército de Canadá, los responsables de derrotar al enemigo", indicó entonces la propia entidad castrense en un comunicado difundido a través de redes sociales, donde ha incluido varias fotografías de los militares realizando diferentes maniobras de entrenamiento.

La jefa del Estado Mayor de la Defensa de Canadá, Jennie Carignan, ya anunció hace unos meses que su objetivo es crear una nueva fuerza de reserva formada por más de 400.000 voluntarios para reforzar el Ejército.

El martes, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, alertó de que el mundo "atraviesa una ruptura y no una transición" a nivel económico y político, acusando a las "grandes potencias" de "usar la integración economía como arma" y "los aranceles para sacar ventaja", unas palabras que no han sido bien recibidas por Trump.

Además, el país está sopesando la idea de enviar un contingente a Groenlandia a medida que aumenta la tensión con la Administración Trump, que busca adquirir la isla y ha vuelto a pedir abrir negociaciones al respecto alegando problemas de seguridad nacional.

Este mismo miércoles, Trump ha arremetido durante su intervención ante el Foro Mundial de Economía --también conocido como Foro de Davos-- contra las palabras del mandatario canadiense y ha recalcado que "Canadá vive gracias a Estados Unidos". "Recuerda esto antes de realizar este tipo de comentario, Mark", ha expresado.

No obstante, ha asegurado que el sistema antimisiles de la 'Cúpula Dorada' al que Trump aspira "cubriría también a Canadá" por cuestione geográficas. "Canadá recibe muchas cosas gratis. Deberían estar agradecidos, pero no lo están", ha lamentado.