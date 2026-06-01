El Ejército de EEUU ataca instalaciones de drones de Irán tras el derribo de uno de sus drones

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha reivindicado ataques contra "radares y estaciones de mando y control de drones iraníes" a lo largo de este fin de semana en la localidad de Geruk y en la isla de Qeshm, situadas a ambos lados --oriental y occidental, respectivamente-- del estrecho de Ormuz, en respuesta al derribo por parte de Irán de un dron estadounidense.

"El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha llevado a cabo ataques de autodefensa contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes en Geruk, Irán, y en la isla de Qeshm este fin de semana", ha informado el CENTCOM en un comunicado difundido en redes.

El órgano castrense ha justificado los ataques, ejecutados el sábado y el domingo, como "respuesta a acciones agresivas de Irán, que incluyeron el derribo de un dron MQ-1 estadounidense que operaba sobre aguas internacionales".

Al calor de tal acción, anunciada en la madrugada del domingo por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, "aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente eliminando defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que representaban una clara amenaza para los buques que transitaban por aguas regionales".

Al hilo, el CENTCOM, que ha señalado que "ningún militar estadounidense ha resultado herido", ha prometido que "continuará protegiendo los activos e intereses de Estados Unidos en respuesta a la agresión iraní injustificada durante el alto el fuego vigente" desde el 8 de abril --y prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump--, una trémula tregua durante la cual, especialmente en la última semana, se han repetido ataques de este tipo.