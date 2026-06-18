El Ejército de EEUU confirma el fin del bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz

Varios buques mercantes en el estrecho de Ormuz - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército estadounidense ha confirmado este jueves el fin del bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo.

"Las fuerzas de Estados Unidos han levantado el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y áreas costeras iraníes, de acuerdo con las directrices del presidente (Donald Trump)", ha indicado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en un comunicado difundido en redes sociales.

En este sentido, ha detallado que sus fuerzas ya no "obstaculizarán el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes". "Todos los esfuerzos para hacer cumplir el bloqueo militar por parte de Estados Unidos han cesado", ha precisado, agregando que sus barcos permanecerán en la zona "para asegurar que todos los aspectos del acuerdo se cumplan, obedezcan y estén vigentes".

El acuerdo preliminar alcanzado entre Estados Unidos e Irán contempla una tregua de 60 días que será el plazo para negociar un acuerdo final que incluya la cuestión nuclear iraní, acompañada de la reapertura sin peajes del paso de Ormuz y la creación de un fondo de reconstrucción dotado de 300.000 millones de dólares (unos 260.000 millones de euros).