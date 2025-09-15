El Ejército de Finlandia realiza maniobras militares en el centro del país para "poner a prueba sus recursos"

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Finlandia. - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Finlandia ha puesto en marcha este lunes una serie de maniobras militares en el centro del país para "poner a prueba sus recursos" ante el creciente aumento de la tensión con Rusia desde que Helsinki pasó a formar parte de la OTAN en 2023 tras el inicio de la invasión de Ucrania.

Cazas de la Fuerza Aérea finlandesa han protagonizado estos ejercicios, que han sobrevolado la base aérea de Tikkakoski en unas maniobras que se extenderán hasta el 19 de septiembre.

El jefe del Ejército, Janne Jaakkola, ha explicado en declaraciones a la prensa que el país se encuentra "siguiendo de cerca los movimientos de Rusia y sus maniobras 'Zapad', además de cualquier acción que tenga lugar en Bielorrusia, el mar Báltico y el de Barents".

"Rusia está utilizando estas maniobras para mostrar cuáles son sus objetivos y sus recursos al mundo entero", ha aclarado, si bien el ministro de Defensa finlandés, Antti Hakkanen, prevé la llegada de fuerzas estadounidenses a Finlandia para nuevas labores de entrenamiento de cara al otoño.

"En el futuro veremos más y más tropas estadounidenses en suelo finlandés y también en el aire", ha apuntado, según informaciones recogidas por la emisora de radio Yle. Así, ha señalado que Rusia se encuentra en una "mala posición", lo que la hace "más peligrosa".

No obstante, ha afirmado que la atención de Estados Unidos se centra especialmente en la región del Pacífico, lo que supone un aumento de la presión sobre Europa, que debe tomar "acciones" y "responsabilizarse" de su propia seguridad.