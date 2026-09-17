El Ejército de Israel afirma haber matado a "tres terroristas" en otros tantos bombardeos contra Gaza

Archivo - Un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) camina con una bandera israelí en la frontera entre Israel y Gaza, cerca de Sderot - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha asegurado haber matado en tres bombardeos a "tres terroristas" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y de Yihad Islámica Palestina (YIP) a los que ha acusado de liderar operaciones de fuego y de colocación de artefactos explosivos improvisados contra las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han eliminado a tres terroristas del brazo armado de las organizaciones terroristas Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina que dirigían operaciones de disparos y colocaban artefactos explosivos contra las FDI", ha afirmado un portavoz militar en un comunicado.

En cuanto a los vinculados a Hamás, se trataría de Said Asad Said Akrim, al que han identificado como "comandante del ala militar" en el "batallón de Daraj Tofá", así como Ahmed Bihat Salé Shaer, al que han relacionado con "la Brigada Shajaiya" de Hamás acusándolo de dedicarse últimamente "a colocar explosivos".

Paralelamente, las FDI han anunciado también haber "eliminado" a Nimer Yaser Nimer Arshi, "operador de fuego indirecto a nivel de sector en el ala militar de la organización terrorista YIP" al que han acusado de participar "en el lanzamiento de cohetes desde el sector de Daraj Tofá hacia territorio israelí".

El Ejército israelí defiende estos bombardeos alegando estar "desplegado en la zona de conformidad con el acuerdo (de alto el fuego) y seguirá actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", como la que presentarían las tres citadas personas, asegura, manifestando que también "violaban sistemáticamente el alto el fuego".

Las FDI no han cejado en sus operaciones militares en el enclave palestino pese al alto el fuego vigente, desde cuya firma han muerto ya más de 1.380 personas por ataques israelíes, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, que cifra en cerca de 73.800 los fallecidos desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.