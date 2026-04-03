El Ejército de Israel mata a un joven sirio de 17 años en el sur de Siria

Archivo - Tropas sirias en las inmediaciones de las provincias fronterizas de Daraa y Quneitra, en el sur de Siria- Europa Press/Contacto/Gil Cohen Magen - Archivo

Damasco condena el "crimen" de Israel y advierte de su "persistencia en políticas agresivas que tienen como objetivo a la población civil"

Las FDI confirman "disparos de advertencia"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Un joven sirio de 17 años ha muerto este viernes a manos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un municipio de la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria.

El varón ha fallecido por "disparos de tanques israelíes" en elas inmediaciones de Al Zarura, pertenciente a la citada provincia, según ha informado la agencia de noticias estatal SANA.

La víctima ha sido identificada como Usama Fahad y ha fallecido tras el impacto de un proyectil de artillería disparado por un tanque del Ejército israelí cerca de la frontera con los Altos del Golán ocupados por Israel, según ha indicado la cadena de televisión siria Al Akbariya.

Las FDI, por su parte, han confirmado los disparos, asegurando que eran "de advertencia" después de que identificara a un "sospechoso" en esta zona a través de sus cámaras de vigilancia, recoge el diario 'Times of Israel'.

El Gobierno sirio ha condenado "en los términos más enérgicos" unos hechos a los que se ha referido como "crimen cometido por las fuerzas de ocupación israelíes", recordando que ha provocado la muerte de "un civil".

"Este ataque constituye una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario y refleja la persistencia de políticas agresivas que tienen como objetivo a la población civil y ponen en peligro sus vidas, en clara violación de todas las normas y convenios internacionales", ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado en el que "insta a la comunidad internacional asumir sus responsabilidades legales y humanitarias, y a adoptar medidas inmediatas para poner fin a estas violaciones recurrentes" por parte de las fuerzas israelíes.

El sur de Siria está parcialmente ocupado por Israel tras la invasión efectuada a finales de 2024 durante los estertores del antiguo régimen de Bashar al Assad, ahora sustituido por Ahmed al Shara como presidente de transición.