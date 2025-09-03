El Ejército de Israel mata a un palestino en una incursión en un campamento de refugiados en Cisjordania

Archivo - Blindados del Ejército de Israel en el campamento de refugiados de Nur Shams, en la ciudad cisjordana de Tulkarem (archivo) - Mohammed Nasser/APA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este miércoles a un palestino en una nueva incursión militar en el campamento de refugiados de Balata, situado en la ciudad cisjordana de Nablús, según han denunciado las autoridades palestinas, en medio del aumento de este tipo de operaciones durante los últimos meses.

El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha apuntado que el fallecido, identificado como Yamal Omar Madani, de 25 años, ha sido tiroteado por militares israelíes durante la operación, sin que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, las tropas israelíes han rodeado una vivienda en Balata tras entrar en el campamento en un vehículo con matrícula palestina, tras lo que han realizado disparos y lanzado gases lacrimógenos en la zona.

Cisjordania y Jerusalén Este han sido escenario de un aumento de las operaciones israelíes a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.