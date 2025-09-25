El Ejército israelí advierte que está "listo" para interceptar a la flotilla que busca romper el bloqueo en Gaza

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha afirmado este jueves que la Armada está "lista" para interceptar a la Global Sumud Flotilla, formada por medio centenar de barcos que buscan romper el bloqueo humanitario en la Franja de Gaza con la entrega de suministros al enclave palestino.

"La Armada está bien preparada para defender las fronteras del Estado de Israel, al igual que ya lo hacemos por tierra y por aire. Estamos listos", ha subrayado el portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, durante una rueda de prensa.

Defrin ha recordado que la flotilla está financiada por representantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Europa. "Tenemos pruebas de ello", ha asegurado, agregando que "todos los que apoyan" esta iniciativa "en realidad apoyan a los asesinos del 7 de octubre" de 2023.

Por otro lado, ha reiterado el llamamiento realizado en la víspera por el Ministerio de Exteriores israelí a que cualquiera que quiera enviar ayuda humanitaria lo haga a través de las vías aceptadas, ya sea mediante los puertos israelíes o en los países vecinos.