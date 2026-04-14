El Ejército israelí anuncia la muerte de un mayor de la reserva en un incidente con tres militares heridos

Archivo - Militares israelíes en las calles de su país tras un ataque iraní - Europa Press/Contacto/Matan Golan - Archivo

MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de un mayor --cargo inmediatamente superior al de capitán-- en un incidente que dejó "moderadamente" herido a otro soldado y levemente a otros dos, todos ellos pertenecientes a las filas de reservistas de las Fuerzas Armadas israelíes.

"En el incidente en el que cayó el mayor (en la reserva) Eyal Uriel Bianco, un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) registró heridas moderadas y otros dos, también de la reserva, heridas leves", han anunciado las FDI en redes sociales.

Tras el incidente, cuyas circunstancias, fecha o lugar no han aclarado, los soldados han sido "evacuados al hospital para recibir atención médica y sus familias fueron notificadas".