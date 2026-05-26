El Ejército israelí bombardea ciudad de Gaza, apuntando al nuevo líder del ala militar de Hamás

Imagen del funeral celebrado en Gaza por la muerte del último líder del brazo armado de Hamás, Izz al Hadad - Europa Press/Contacto/Mohammed Skaik

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha lanzado este martes un ataque contra ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, cuyo objetivo sería, de acuerdo a las autoridades israelíes, el nuevo líder del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) acaban de lanzar un ataque contra Mohamed Odeh en Gaza, el nuevo líder del ala militar de la organización terrorista Hamás y uno de los artífices de la masacre del 7 de octubre", han anunciado el primer ministro, Bejamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, en un comunicado conjunto difundido por la oficina del jefe del Ejecutivo en el que han precisado que se trata de una "orden" de ambos dirigentes.

De acuerdo a la nota conjunta, Odeh sustituye al frente de las Brigada Ezzeldín al Qassam a Izz al Din Haddad, tras la muerte de este hace poco más de una semana junto a su esposa y su hija en un ataque de Israel contra la citada localidad palestina.

Además, "ocupó el cargo de jefe del Servicio de Inteligencia de Hamás" durante los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados. "Odeh fue responsable del asesinato, el secuestro y las lesiones causadas a numerosos ciudadanos israelíes y soldados de las FDI", han señalado en el comunicado, en el que han asegurado que las fuerzas israelíes continuarán "persiguiendo a cualquiera que haya participado en la masacre del 7 de octubre". "Tarde o temprano, Israel los alcanzará a todos", han zanjado.

Mientras, el diario 'Filastin', vinculado a Hamás, ha informado de que una persona ha muerto y una veintena ha resultado herida a causa de un bombardeo de Israel contra un edificio de apartamentos en el barrio de Al Rimal, en el oeste de ciudad de Gaza.